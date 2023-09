Für ihren Einsatz an der Ahr vor zwei Jahren bei der Jahrhundertflut haben die Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW) in Calbe nun Medaillen erhalten.

Ina Lehmann überreicht hier Thomas Kuczora die Medaillen für den Einsatz an der Ahr vom Land Rheinland-Pfalz und vom Bundesinnenministerium. Insgesamt schickte der kleine THW-Ortsverband Calbe zehn Einsatzkräfte in das Katastrophengebiet.

Calbe - Die Bilder vom Jahrhunderthochwasser an der Ahr gingen um die Welt. Mitte Juli 2021 sorgte Dauerregen dafür, dass die kleine Ahr nicht nur über die Ufer trat, sondern 135 Menschen in den Tod riss und viele Menschen im Ahrtal obdachlos machte.

Eine Zerstörung unfassbaren Ausmaßes hatte das Wasser angerichtet. Aus der ganzen Bundesrepublik eilten Helfer in das kleine Ahrtal, um den Menschen nach der Flut zu helfen. Unterstützung kam dabei auch aus Calbe. Der Ortsverband schickte damals zehn Helfer nach Rheinland-Pfalz. Das sei ganz ordentlich, meint der Calbenser Ortsbeauftragte Christian Reichelt. Schließlich war Urlaubszeit. Problemlos stellten die Arbeitgeber die Helfer zudem frei, erinnert er sich bei der jüngsten Zusammenkunft mit den Helfern.

In feierlichem Rahmen verleiht er zusammen mit Ina Lehmann, die die Regionalstelle in Magdeburg leitet, die Hochwassermedaillen an die Helfer. Zwei Medaillen erhält jeder Helfer. Gestiftet wurden sie je vom Land Rheinland-Pfalz und vom Bund.

Erinnerungen an den Einsatz

Auch zwei Jahre nach dem Einsatz sind die Erinnerungen von der Ahr noch da, schildern die Einsatzkräfte. Wegen der Größe des Ausmaßes und der Schäden, sagt Ina Lehmann, waren alle Ortsverbände des Technischen Hilfswerkes an der Ahr im Einsatz. „So etwas gab es noch nie.“ Mehr als 16 000 Helfer schickte das THW an die Ahr. Mehr als 2,5 Millionen Einsatzstunden leisteten die Helfer dort. Ein kleiner Teil geht auf die Calbenser zurück. 3610 Einsatzstunden sind bei ihnen an der Ahr vermerkt. Erinnern können sich die Frauen und Männer noch, wie es dort nach dem Hochwasser aussah und wie die Stimmung vor Ort war.

Auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe wird immer noch an der Ahr aufgebaut und die Schäden werden beseitigt. Dass das so lange dauern kann, ist den Calbenser Helfern bewusst. Sie leben zwischen Elbe und Saale und kennen die Unberechenbarkeit der Flüsse nur zu gut aus den vergangenen Jahrzehnten. Nach der Jahrtausendwende gab es an der Elbe zwei große Hochwasser. Die Saale zeigte ihre andere Seite vor zehn Jahren mit einem Jahrhunderthochwasser. Auch hier werden an dem Fluss noch immer die einst angerichteten Schäden von den Kommunen beseitigt.