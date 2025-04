Friedensauer Waldlauf für den guten Zweck unterstützt diesmal eine gemeinnützige Einrichtung in der Stadt Möckern und ermöglicht Kindern mit Handicap tolle Ferien. Doch wie viele Kilometer sind zusammen gekommen?

Waldlauf in Friedensau

Friedensau - Der Friedensauer Waldlauf kommt in diesem Jahr einer gemeinnützigen Einrichtung in der Stadt Möckern zugute, die Familien und Kinder mit Handicap unterstützt Doch wie viele Kilometer werden tatsächlich in barer Münze ausgezahlt?