Gemeinsam für Cattenstedt: die Mitstreiter des Dorfklubs bei ihrem jüngsten Treffen in der Worth. Sie bereiten aktuell das Volksfest vor, das 2025 ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens des Spielmannszuges steht.

Cattenstedt. - Aus der Not haben die Cattenstedter eine Tugend gemacht. Um die traditionellen Feste in dem kleinen Blankenburger Ortsteil am Leben erhalten zu können, ist der Dorfklub aus der Taufe gehoben worden. Das nächste große Event, dass dort gemeinsam organisiert wird, ist die 100-Jahr-Feier des Spielmannszuges.