Event im Harz After-Work-Party mit Glühwein und Feuer: Neues Veranstaltungsformat in Blankenburg gestartet
Glühwein, Feuer und gute Gespräche: Zwei Blankenburger Unternehmer laden zur After-Work-Party in die alte Gärtnerei ein. Ein neues Format für die Harzstadt, das der Auftakt für weitere Veranstaltungen sein soll.
04.11.2025, 10:00
Blankenburg. - Claus Wagner und sein Nachbar Jens Schünemann haben ein neues Veranstaltungsangebot für die Blankenburger aus der Taufe gehoben. Worauf sich ihre Gäste freuen dürfen.