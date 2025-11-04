weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Event im Harz: After-Work-Party mit Glühwein und Feuer: Neues Veranstaltungsformat in Blankenburg gestartet

Glühwein, Feuer und gute Gespräche: Zwei Blankenburger Unternehmer laden zur After-Work-Party in die alte Gärtnerei ein. Ein neues Format für die Harzstadt, das der Auftakt für weitere Veranstaltungen sein soll.

Von Jens Müller 04.11.2025, 10:00
Likörexperte Jens Schünemann (links) und „Weinfuchs“ Claus Wagner laden gemeinsam zu einer After-Work-Veranstaltung ein.
Likörexperte Jens Schünemann (links) und „Weinfuchs“ Claus Wagner laden gemeinsam zu einer After-Work-Veranstaltung ein. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Claus Wagner und sein Nachbar Jens Schünemann haben ein neues Veranstaltungsangebot für die Blankenburger aus der Taufe gehoben. Worauf sich ihre Gäste freuen dürfen.