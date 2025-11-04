Stadtrat von Tangermünde beschließt kommunalen Wärmeplan. Er gibt Empfehlungen für die Zukunft. Was Stadträte und Bürgermeister Schilm zu diesem Papier sagen.

Tangermünde. - Die Wärmeplanung für die Stadt Tangermünde steht. Der Stadtrat hat sie einstimmig beschlossen. Nach nicht einmal einem Jahr Arbeit hat der Stadtrat beschlossen, was in Arbeitsberatungen, Arbeitsgruppe, öffentlichen Sitzungen zusammengetragen wurde.