Der Druck wächst bei Sitzungen der Ortschaftsräte, das vorhandene Konzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auszuweiten.

Kontroverse Diskussionen um Solarenergie: Zu wenig Photovoltaik in Arendsee?

Bislang ist die Anzahl der größeren Photovoltaikanlagen auf Freiflächen, wie hier in Lohne, überschaubar.

Vissum. - Dass Investoren, Betreiber und interessierte Grundstücksbesitzer möglichst schnell Bauvorhaben für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen vorantreiben wollen, ist kein Geheimnis. Der Stadtrat wollte mit einem selbst auferlegten Konzept, in dem Flächen ausgewiesen wurden, den Druck etwas rausnehmen. Dass dies immer weniger gelingt, ist im Ortschaftsrat Vissum deutlich geworden.