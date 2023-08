Neuauflage für das beliebte Parkfest in Derenburg. Neben Musik und Tanz gibt es auch wieder ein Entenrennen auf der Holtemme.

Parkfest in Derenburg

In Derenburg steigt am Sonntag, 27. August, das beliebte Entenrennen auf der Holtemme.

Derenburg - Das letzte Augustwochenende steht ganz im Zeichen des Derenburger Parkfestes. Und das wartet mit einem bunten Familienprogramm auf.

Auf der Grünanlage hinter der Kurve von der Blankenburger zur Wernigeröder Straße präsentiert Gastronom Francesco Calzarano wieder Schausteller, Gaumenfreuden und viel Musik. Höhepunkt wird am Sonntag, 27. August, die Neuauflage des legendären Entenrennens auf der Holtemme. Die gelben Plastik-Enten können noch bis zum Wochenende in der Derenburger Filiale des NP-Marktes an der Promenade reserviert werden. Die Startgebühr beträgt drei Euro.

Von Irish-Folk über Schlager bis Shantys

Den Auftakt des Derenburger Parkfestes gestaltet bereits am Freitagabend, 25. August, Rosimusic aus Elbingerode. Rose-Lore Brenner präsentiert ab 19 Uhr ein musikalisches Programm und lädt herzlich zum Tanzen ein. Weiter geht es am Samstag, 26. August, ab 14 Uhr. Dann wird zunächst der Spielmannszug aus Harsleben die Festbesucher erfreuen. Um 15.30 Uhr bringt die Band Bluebird unter anderem handgemachten Irish Folk auf die Parkbühne. Die vier Musiker haben dabei sogar ein „Heimspiel“, denn die Gruppe war 2020 von der Derenburgerin Claudia Taeger-Buch ins Leben gerufen worden. Begleitet wird sie von den Multiinstrumentalisten und Sängern Gerry Beil, Jürgen Reinemuth und Carsten Soppa. Den Abend beschließt ab 19 Uhr das Duo Silver-Nights. Silvia Adamus und Andreas Oertelt präsentieren ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Ihr umfangreiches Repertoire reicht von Schlagern über Oldies bis hin zu deutschen und englischen Charthits. Gern erfüllen sie auch Musikwünsche.

Der Sonntag, 27. August, beginnt mit einem musikalischen Frühschoppen. Für Unterhaltung sorgt dabei Werner Bodenstedt, ehe er um 11 Uhr vom Shanty-Chor aus Halberstadt abgelöst wird. Am Nachmittag steigt schließlich das beliebte Entenrennen. Dazu wird Francesco Calzarano alle im Vorfeld gekauften und mit Nummern gekennzeichneten Bade-Enten in die Fluten der Holtemme stürzen. Die gelben Spielzeug-Tiere treiben dann mehrere hundert Meter flussabwärts. Spannend dabei wird wie immer sein, wieviele am Ende tatsächlich durchkommen und das Ziel auf Höhe des Parkes passieren. Auf die Erstplatzierten warten wie immer tolle Preise. Übrigens gibtes für Nachzügler die Renn-Enten auch noch direkt auf dem Festgelände.

Der Eintritt zum Parkfest ist wie immer frei.