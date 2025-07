Vier Tage Sport, Show und Emotionen: Amazonen und Reiter treffen auf starke Konkurrenz, junge Talente und eine Überraschung am Abendhimmel. Was genau die Zuschauer erwartet.

Mit Programm für die Familie: Landesmeisterschaften in Dressur und Springen in Zobbenitz

Christian Paarmann aus Calvörde überwandt bei einem Turnier in Zobbenitz auf seinem Pferd Queeny ohne Fehler und in Bestzeit bei der Zwei-Phasen-Springreitprüfung der Klasse L die Hindernisse und gewann damals den Bördecup.

Zobbenitz. - Der Reitplatz „Unter den Eichen“ verwandelt sich in der ersten Augustwoche wieder in einen Treffpunkt für Pferdesportbegeisterte aus ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Lesen Sie dazu Reitverein Zobbenitz: Generationen schmieden am Neujahrsfeuer Pläne