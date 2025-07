Unternehmerpaar Thomas aus Parey investiert weiter in Tangermünde. Was bereits alles da ist und noch folgen soll.

Nadine (links) und Björn Thomas (rechts) mit Ellen Krumbach (Campleitung, von links), Tom Schnur (Hausmeister) und Marcel Schmuck (IT) in der neuen, klimatisierten Rezeption, die allen Komfort bietet, die es für einen modernen Arbeitsplatz braucht.

Tangermünde. - Der Wohnmobilstellplatz in Tangermünde hat sich in einen ansprechenden Urlaubsort verwandelt. Betreiber Björn Thomas vom Erlebnisdorf „Dein Lieblingsplatz“ in Parey hat hier zusammen mit seiner Frau Nadine vieles umgesetzt, was für sie selbst als praktizierende Wohnmobilisten von Bedeutung ist.