Verkehrseinschränkungen im Harz B81-Baustelle in Blankenburg: Neue Sperrungen und Umleitungen ab Montag

Der erste Bauabschnitt zur Sanierung der B81 durch Blankenburg geht dem Ende entgegen. Für Autofahrer gibt es aber keine Entwarnung: Sie müssen sich ab Montag, 8. September, auf eine andere Verkehrsführung mit neuen Sperrungen einstellen.