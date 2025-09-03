Der Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge bringt Vorharz-Bürgermeister Benno Liebner in Erklärungsnot. Ein Disziplinarverfahren läuft, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue gegen ihn und zwei Mitarbeiter. Droht dem parteilosen Bürgermeister jetzt ein politisches Beben?

Untreue-Vorwürfe gegen Vorharz-Bürgermeister Benno Liebner und weitere Mitarbeiter der Verbandsgemeinde: Unter anderem geht es um die Veräußerung dieses alten Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr Ditfurt.

Wegeleben/Halberstadt. - Bei der Ausstattung der Feuerwehren gibt es einen permanenten Durchlauf: Fahrzeuge werden beschafft, altern und werden irgendwann ersetzt und veräußert. So auch in der Verbandsgemeinde Vorharz. Das Prozedere um Ausmusterung und Verkauf von zwei Mannschaftstransportwagen (MTW) hat für Verantwortliche jetzt ein juristisches Nachspiel - die Staatsanwaltschaft ermittelt nach drei Strafanzeigen. Besonders pikant: Dabei rückt auch der parteilose Bürgermeister Benno Liebner in den Fokus der Ermittler.