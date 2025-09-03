Verkehrseinschränkungen im Harz B81-Baustelle in Blankenburg: Neue Sperrungen und Umleitungen ab Montag
Der erste Bauabschnitt zur Sanierung der B81 durch Blankenburg geht dem Ende entgegen. Für Autofahrer gibt es aber keine Entwarnung: Sie müssen sich ab Montag, 8. September, auf eine andere Verkehrsführung mit neuen Sperrungen einstellen.
Aktualisiert: 03.09.2025, 18:48
Blankenburg. - Gute und schlechte Nachrichten für Autofahrer in Blankenburg. Zwar wird der erste Bauabschnitt der B81-Sanierung beendet. Doch es schließt sich sofort die nächste Phase an. Allerdings an ganz anderer Stelle.