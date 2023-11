In diesem Jahr findet der 21. Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg statt. Vor und im Historischen Rathaus der Stadt laden geschmückte Buden und Stände zum Schlendern und Verweilen ein. Am ersten Adventswochenende kann die 9. Blankenburger Schlossweihnacht besucht werden. Alle Infos zum Sternthaler Weihnachtsmarkt und zur Schlossweihnacht finden Sie hier.

Blankenburg/DUR/acs - Der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg findet dieses Jahr vom 8 bis 17. Dezember 2023 zum 21. Mal statt. Auch die Schlossweihnacht lädt Besucher am ersten Adventswochenende wieder aufs weihnachtlich geschmückte Blankenburger Schloss - dieses Jahr zum neunten Mal.

21. Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg vom 8. bis 17. Dezember 2023

Vom zweiten bis dritten Adventswochenende verwandelt sich der Marktplatz vor dem historischen Rathaus Blankenburgs in einen weihnachtlichen und funkelnden Budenzauber. Auch im Rathaus wird geschmückt, es gibt viele Angebote zu entdecken.

Besucher des Weihnachtsmarktes können sich an zahlreichen Ständen mit weihnachtlichen Leckereien und Besonderheiten durchprobieren. Es gibt einen Märchengang, eine Weihnachtspyramide und eine Eisenbahn.

Wann findet der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg statt?

Eröffnung: 8. Dezember 2023

Ende: 17. Dezember 2023

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag von 15 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag von 15 bis 21 Uhr

Wo findet der Sternthaler Weihnachtsmarkt statt?

Der Sternthaler Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz vor und im historischen Rathaus statt. Die Anschrift lautet: Marktstraße, 38889 Blankenburg (Harz).

Programm des 21. Blankenburger Sternthaler Weihnachtsmarktes

Der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg wird von einem abwechslungsreichen Programm begleitet. Neben Ständen und Buden mit weihnachtlichen Besonderheiten, Leckereien und Fair-Trade-Produkte, die unter anderem von den Mitarbeitern des JUZ und den Pfadfindern verkauft werden, lässt die Weihnachtspyramide Herzen höher schlagen.

Für die Kleinen gibt es einen Märchengang und eine Eisenbahn. Nachmittags werden Geschichten rund um das Weihnachtsfest erzählt, täglich kommt der Weihnachtsmann gegen 16 Uhr auf den Weihnachtsmarkt.

Auf der Bühne des Weihnachtsmarktes gibt es fast täglich ein vielfältiges Musik- und Kulturprogramm. Das Alphorn-Trio und das Harzer Tenorhornquartett werden auf dem Weihnachtsmarkt auftreten. Auch verschiedene Kitas treten auf.

Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg: Feierliche Eröffnung und Schluss

Am Freitag, den 8. Dezember, wird der Weihnachtsmarkt offiziell vom Sternthalermädchen eröffnet. Auch der Weihnachtsmann wird bei der Eröffnung da sein. In der Bartholomäus Kirche wird die "Eröffnungsmusik" gespielt. Unter anderem treten der Gospelchor „Um Himmels Willen“, die Blankenburger Singgemeinschaft, der Schulchor der Martin-Luther-Grundschule und der Posaunenchor auf. Auch die Balance Dance-Kids & Teens haben einen Auftritt bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes.

Am Sonntag, den 17. Dezember um 16 Uhr spielt das Telemann-Kammerorchester Michaelstein in der St. Bartholomäus Kirche ein "Adventskonzert". Damit endet der 21. Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg feierlich.

9. Blankenburger Schlossweihnacht am ersten Adventswochenende

Am ersten Adventswochenende lädt der Verein Rettung Schloss Blankenburg zur 9. Blankenburger Schlossweihnacht. Verschiedene Buden und Stände, ein festlich geschmückter Schlosshof und ein mittelalterlichen Rundgang versprechen ein ganz besonderes Weihnachtsmarkterlebnis.

Wann findet die Schlossweihnacht in Blankenburg statt?

Eröffnung: 1. Dezember 2023

Ende: 3. Dezember 2023

Öffnungszeiten:

Freitag 16 bis 21 Uhr

Samstag 14 bis 21 Uhr

Sonntag 14 bis 18 Uhr

Wo findet die Schlossweihnacht in Blankenburg statt?

Die Schlossweihnacht findet im Schloss Blankenburg und auf dessen Schlosshof statt. Die Adresse lautet: Großes Schloß 1, 38889 Blankenburg (Harz).

Angebote und Programm auf der 9. Blankenburger Schlossweihnacht

Es wird ein vielseitiges kulinarisches Angebot geben: Von Glühwein, Punsch, Crêpes, Waffeln, Grillwurst und Grünkohl über Poffertjes, Langos, Soljanka und Jagertee ist alles dabei. Außerdem gibt es einen Bierkeller und Whiskey im Angebot.

An den Ständen werden Kunst und Kunsthandwerk angeboten. Es gibt auch Verkaufsstände mit Accessoires, wie Hüten. Die Neuberinstube hat Bücher zum Schmökern im Angebot.

Auf der Blankenburger Schlossweihnacht gibt es ein vielseitiges Programm. Täglich um 16:30 Uhr kommt der Nikolaus vorbei. In der Kapelle wird am Freitag um 17 Uhr eine Andacht mit Pfarrer Winde gehalten. Am Samstag um 18:30 Uhr tritt der Kammerchor Wernigerode im Theatersaal auf, um 20 Uhr werden Weihnachtslieder mit Friedrich Wegner und Elisabeth Baumgarten in der Kapelle gesungen.

Am Sonntag gibt es zwei Vorstellungen des Kindertheaters GVS-Theaterkiste. Um 14:30 Uhr und um 16:30 Uhr wird das Stück "Rumpelstilzchen“ im Theatersaal vorgeführt. Um 15:30 Uhr findet am Sonntag eine Lesung in der Kapelle statt: "Kekse und Kurzgeschichten“ von und mit Kristina Müller, Evelyn Gebhardt und Sebastian Reimann.