weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Die schönsten Seiten im Harz: Blicke durchs Schlüsselloch: Blankenburger Villen geben ihre letzten Geheimnisse preis

Die schönsten Seiten im Harz Blicke durchs Schlüsselloch: Blankenburger Villen geben ihre letzten Geheimnisse preis

Nun ist er da: Für den zweiten Band ihrer Edition „Villenstadt Blankenburg“ haben sich die Macher Frank und Clemens Bussert sowie Autor Andreas Pawel ein ganz besonderes Geschenk für ihre Stammleser einfallen lassen - passend zum Buchtitel: „Altes Gold“.

Von Jens Müller 03.12.2025, 10:00
Das neue Villenbuch über Blankenburg ist da. Einen edlen Schuber gibt es jetzt sogar gratis dazu.
Das neue Villenbuch über Blankenburg ist da. Einen edlen Schuber gibt es jetzt sogar gratis dazu. Foto: Clemens Bussert

Blankenburg. - Der lang ersehnte zweite Band des Buchprojektes „Villenstadt Blankenburg“ ist erschienen. Verleger Frank Bussert, Autor Andreas Pawel und Fotograf Clemens Bussert haben weitere Geheimnisse gelüftet und die Schönheiten der Harz-Stadt in Szene gesetzt.