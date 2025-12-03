Die schönsten Seiten im Harz Blicke durchs Schlüsselloch: Blankenburger Villen geben ihre letzten Geheimnisse preis

Nun ist er da: Für den zweiten Band ihrer Edition „Villenstadt Blankenburg“ haben sich die Macher Frank und Clemens Bussert sowie Autor Andreas Pawel ein ganz besonderes Geschenk für ihre Stammleser einfallen lassen - passend zum Buchtitel: „Altes Gold“.