Normalerweise steigt dieser Mann alle sechs Monate die vielen Stufen hinauf auf die Türme der Halberstädter Martinikirche. Doch in diesen Tagen stand dieses zum Arbeitsalltag gehörende Fitnessprogramm gleich mehrfach für ihn an.

So sorgt ein Mann dafür, dass die Halberstädter wissen, was die Stunde geschlagen hat

Oberbürgermeister Daniel Szarata (links) hat Jörg Winningstedt bei Arbeiten an der Martiniuhr über die Schulter geschaut.

Halberstadt. - Weithin sichtbar sind sie, die Zifferblätter der Martiniuhr. Von drei Seiten können Halberstädter so sehen, was die Stunde geschlagen hat. Doch in den vergangenen Wochen war darauf kein Verlass - die Zeiger standen still. Einsatz für Jörg Winningstedt.