Wie heizen Wolmirstedter künftig, in welche Technologie lohnt es sich, zu investieren? Dazu gibt es Daten, aber kaum Antworten. Und nun?

Jonas Robinheimer ist Geschäftsführer der Energieberatungsfirma ETA-E und erarbeitet für Wolmirstedt einen kommunalen Wärmeplan. Im Rathaus ist Anja Schmidt zuständig.

Wolmirstedt. - Deutschland will 2045 klimaneutral sein, das erfordert unter anderem ein Umdenken beim Heizen. Wolmirstedt erarbeitet derzeit einen kommunalen Wärmeplan. Trotz fleißiger Arbeit konnte in einer Bürgerversammlung noch keine Zukunftsvision verkündet werden. Was heißt das für Hauseigentümer?