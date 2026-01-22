Hightech made in Germany Bodycams aus dem Harz: So sorgt Blankenburger Unternehmen für Akkusicherheit
Überhitzte Akkus haben zahlreiche Bodycams der Polizei in Stendal unbrauchbar gemacht. Dass solche Probleme schon bei der Herstellung ausgeschlossen werden können, erläutert das Harzer HighTech-Unternehmen NetCo.
22.01.2026, 06:00
Blankenburg. - Die Firma NetCo aus Blankenburg beliefert bundesweit Polizei, Ordnungsämter, Krankenhäuser, Sicherheitsdienste und Verkehrsbetriebe mit Bodycams aus eigener Produktion. Nach Akku-Problemen der Konkurrenz zeigt das Harzer Hightech-Unternehmen, wie es selbst solche Pannen ausschließt.