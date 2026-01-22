Anekdoten aus dem Möbelhaus und der Drogerie: Das Haus am Markt in Zerbst mit dem markanten Giebel hat sich sehr gewandelt im Laufe der Zeit - genauso wandelhaft waren die Bewohner. Die Zerbster erinnern sich.

Rätsel in Zerbst gelöst: Markanter Giebel, besondere Fassade - die Geschichte des Hauses am Markt

Kennen Sie die Adresse des Gebäudes zwischen Musikhaus und Drogerie in Zerbst, haben wir Sie gefragt?!

Zerbst. - Wir haben gefragt: „Wo steht dieses Gebäude, gibt es das überhaupt noch und können Sie sich erinnern, was es früher einmal war?!“ Sie hatten natürlich auch dieses Mal die richtige Antwort in unserem Heimaträtsel parat.