Zerbst - Der Lehrkräftemangel hält an. Besonders spürbar ist er an der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti, wo in manchen Klassen einzelne Fächer komplett wegfallen und auch immer wieder Präsenzunterricht ausfallen muss. Jetzt soll die Schule von einer neuen Personalkategorie profitieren, auf die Sachsen-Anhalts Bildungsministerium nun setzt: den pädagogischen Unterrichtshilfen.