Chef-Osterhase verrät: 2025 werden wieder kleine Nester in Blankenburg versteckt

Blankenburg. - Martin Overrath ist in Blankenburg ehrenamtlich als Osterhase und als Weihnachtsmann aktiv. Im Gespräch mit Reporter Jens Müller erklärt der Thalenser, was er 2025 in der Blütenstadt vorhat.