Faschingshochburg im Harz Start in den Karneval: So bunt haben Derenburgs Narren gefeiert - mit Fotogalerie
Fantastische Stimmung zur Eröffnung der Büttensitzungen in Derenburg: Der Derenburger Carnevalverein (DCV) hat sein närrisches Publikum wieder ein buntes Programm geboten: mit Gesang, Tanz, Humor und einigen Überraschungen.
Aktualisiert: 25.01.2026, 17:12
Derenburg. - Derenburgs Karnevalisten sind stimmungsvoll in die heiße Phase ihrer 69. Session gestartet. Zur ersten Sitzung im „Weißen Adler“ gab es einige Überraschungen, eine Weltpremiere und einen „Eklat“.