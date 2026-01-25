weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Fasching im Harz: Derenburg feiert Karneval - mit Fotogalerie

Faschingshochburg im Harz Start in den Karneval: So bunt haben Derenburgs Narren gefeiert  - mit Fotogalerie

Fantastische Stimmung zur Eröffnung der Büttensitzungen in Derenburg: Der Derenburger Carnevalverein (DCV) hat sein närrisches Publikum wieder ein buntes Programm geboten: mit Gesang, Tanz, Humor und einigen Überraschungen.

Von Jens Müller Aktualisiert: 25.01.2026, 17:12
Das große Finale der ersten Büttensitzung des DSV in seiner 69. Session mit allen Mitwirkenden. Nun folgen noch drei weitere Abendsitzungen, der Kinder- und Seniorenkarneval sowie der große Festumzug durch „Strohkoppshausen“. Foto: Jens Müller

Derenburg. - Derenburgs Karnevalisten sind stimmungsvoll in die heiße Phase ihrer 69. Session gestartet. Zur ersten Sitzung im „Weißen Adler“ gab es einige Überraschungen, eine Weltpremiere und einen „Eklat“.