Wegen sinkender Geburtenzahlen verfehlt die Hornhäuser Grundschule bald eine Mindestanzahl von Schülern. Über mögliche Folgen und Alternativen debattiert der Kultur- und Sozialausschuss. Eltern und Lehrer schalten sich in die Diskussion ein.

Droht der Reitersteinschule in Hornhausen das Aus?

Von sinkenden Geburtenzahlen ist die Reitersteinschule in Hornhausen künftig besonders betroffen. Das prognostiziert die Schulentwicklungsplanung der Stadt Oschersleben.

Oschersleben - Bis auf den letzten Platz waren die Stühle im Zuschauerbereich des Sitzungssaals im Oschersleber Rathauses gefüllt. Das Interesse der Bürger war also entsprechend groß, als sie kürzlich der Beratung im Kultur- und Sozialausschuss beiwohnten. Der Grund für die Aufmerksamkeit an dem Treffen des Gremiums lieferte ein durchaus brisantes Thema auf der Tagesordnung: die Schulentwicklungsplanung der Stadt Oschersleben.