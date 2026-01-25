29 Jugendliche aus dem Landkreis Börde sind beim Regionalwettbewerb zur 63. Auflage von „Jugend musiziert“ im Raum Magdeburg angetreten. Acht von präsentierten ihr Können am Sonnabend (24. Januar) in der Kategorie „Kammermusik für Blasinstrumente“ in Haldensleben.

Haldensleben/vö - „Jugend musiziert“ zählt seit 1964 zu den wichtigsten Wettbewerben für junge Musizierende in Deutschland. Er fordert Jahr für Jahr Tausende Jugendliche heraus, ihr Können solistisch oder im Ensemble vor einer Jury zu präsentieren. Der Wettbewerb gliedert sich in Regional‑, Landes‑ und Bundesebene, auf denen Urkunden und zahlreiche Förderpreise vergeben werden.

An den vergangenen beiden Wochenende fanden die Regionalwettbewerbe zur 63. Auflage von „Jugend musiziert“ im Raum Magdeburg statt. Auch 29 Schüler aus dem Landkreis Börde traten dabei an. Acht von ihnen spielten am Sonnabend (24. Januar) in Haldensleben in der Kategorie Kammermusik für Blasinstrumente. Unter den Teilnehmenden waren auch Aikaterini Konandrea und Taro Schindler (Foto), die auf der Klarinette unter anderem Werke von Johann Caspar Ferdinand Fischer und Tom Dawitt präsentierten.

Insgesamt gibt es 170 Regionalwettbewerbe, aus denen die Teilnehmenden der Landeswettbewerbe hervorgehen. Vom 21. bis 31. Mai 2026 findet dann in München und Regensburg der Bundeswettbewerb statt. Getragen wird „Jugend musiziert“ von Musikschulen, Schulen, privaten Lehrkräften und musikpädagogischen Verbänden.