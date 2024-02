Das Wohngebiet Regenstein in Blankenburg. Dort soll auch ein Verkehrskonzept in Angriff genommen werden.

Blankenburg. - Im Blankenburger Wohngebiet Regenstein wird weiter an der Zukunft gefeilt. So soll es in diesem Jahr dort weitergehen.

Vor fast genau einem Jahr war mit einer Zukunftswerkstatt der „Dialog Regenstein“ ins Leben gerufen worden. Damals hatten sich mehr als 50 Blankenburger zusammengefunden, um Ideen für ein lebenswerteres Wohngebiet zu sammeln und auf die dringendsten Probleme hinzuweisen. Seither wurden diese Punkte in mehreren Arbeitsgruppen weiter vertieft, mit Partnern nach Lösungen gesucht und erste Initiativen angeschoben.

So wurde unter anderem ein Nachbarschaftsfest aus der Taufe gehoben. Das privat initiierte Jugendmobil hat einen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche geschaffen. Für ein nach außen hin sichtbares Zeichen aller Aktionen war ein gemeinsames Logo samt einheitlichem Design entwickelt worden. Die Großvermieter – Wohnungsgesellschaft und Wohnungsgenossenschaft – sorgen gemeinsam für mehr Bänke im Quartier – sogenannte Schwatzplätze. Ende November war zudem ein Verkehrskonzept auf den Weg gebracht worden – mit entsprechenden Hinweisen zu Durchfahrtsproblemen, zur Barrierefreiheit, schlechten Übergängen in die Gewerbegebiete und fehlenden Fahrradwegen. In der Begegnungsstätte „Nebenan“ des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen (GVS) in der Käthe-Kollwitz-Straße 20 treffen sich Senioren zum Spielen, zum gemeinsamen Kochen und Klönen. Und dort laufen auch die Fäden für die vielfältigen Aktionen im Wohngebiet zusammen: bei Quartiersmanagerin Ines Kühnel.

Vor einem Jahr wurden in der Zukunftswerkstatt im Regenstein noch Ideen entwickelt. Einige davon, wie etwa neue Bänke, mehr Treffpunkte für Senioren, Kinder und Jugendliche, wurden bereits umgesetzt. Foto: GVS

Und sie kündigt für das neue Jahr einige weichenstellende Projekte an. So werde der „Dialog Regenstein“ fortgesetzt – allerdings nicht mehr in den ursprünglichen Arbeitsgruppen. „Es wird fünf bis sechs Veranstaltungen geben, in denen alle Themen Platz finden. Wir wollen Kräfte bündeln und in einen direkteren Dialog gehen“, sagt sie. Das erste Treffen wird am Mittwoch, 28. Februar, um 16.30 Uhr in der Kindertagesstätte „Am Regenstein“ stattfinden. Dazu sind wieder alle eingeladen, die sich für ein schöneres Quartier einsetzen möchten.

Gute Nachrichten kamen darüber hinaus aus der Stadtverwaltung. So hatte sich Blankenburg mit seiner Regenstein-Initiative bei zwei bundesweiten Förderprogrammen um Unterstützung beworben. „Wir haben für beide offiziell den Zuschlag bekommen “, so Ines Kühnel. Zum einen handelt es sich um das Programm „Engagierte Stadt“, das über ein Partnernetzwerk professionelle Unterstützung anbietet, durch bürgerschaftliches Engagement konkrete Angebote zu schaffen. Das Programm „Deutschland besser machen“ fördere die Dialogarbeit, wie sie im Regenstein bereits angelaufen ist.

Einen richtigen Meilenstein erwartet Ines Kühnel mit der Eröffnung der neuen Begegnungsstätte des GVS samt Sozialstation im Neubau der BWG in der Bertolt-Brecht-Straße im Frühjahr. „Dort können wir dann noch mehr für die Bewohner erreichen“, sagt sie. Das Haus soll ein richtiges Quartierszentrum werden, in dem auch Veranstaltungen stattfinden können. Ines Kühnel ruft schon jetzt alle Einwohner dazu auf, dieses Haus mit Leben zu erfüllen, sich mit einzubringen und die Räume zu nutzen.

Bis dahin ist sie im „Nebenan“ in der Käthe-Kollwitz-Straße 20 zu erreichen: „Dort kann jeder gern vorbeikommen und sagen, was wir noch verbessern sollen.“