Magdeburg, Deutschland
  4. Die Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft: Die Harzer Eisenbahn-Bibel gibt ihre Schätze preis: Legenden, Anekdoten, Unglücke rund um die HBE

Nach 40 Jahren unermüdlichen Sammelns und Recherchierens hat der Eisenbahnexperte, Autor und Verleger Dirk Endisch ein Monumentalwerk vollendet. Seine Geschichte der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft HBE ist auch eine Verneigung vor einem ganz besonderen Menschen.

Von Jens Müller 12.12.2025, 10:00
Ein Blick wie auf eine Modelleisenbahnplatte: Die Lok Mammut passiert mit einem kurzen Personenzug am 13. Juni 1932 das Krockstein-Viadukt in Neuwerk. Das Motiv wurde eigens für den Eisenbahnfotografen Carl Bellingrodt arrangiert.
Blankenburg. - Da braucht es starke Regalböden: 40 Jahre lang hat Dirk Endisch gesammelt und recherchiert. Nun hat er seine „Harzer Eisenbahn-Bibel“ fertiggestellt. Ein 600 Seiten starkes, detailverliebtes Werk zur Geschichte der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft, das nicht nur Eisenbahnfans begeistern dürfte und einen Mann ganz besonders ehrt.