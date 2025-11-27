weather wolkig
Mittelaltermarkt, Honigwein und Gesang Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit: Das ist los am dritten Adventswochenende

Die Adventszeit ist im vollen Gange und so leuchten auch wieder die wunderbaren Weihnachts- und Adventsmärkte: Das ist die Übersicht zu allen Veranstaltungen am dritten Adventswochendende .

Von Arlette Krickau Aktualisiert: 11.12.2025, 16:56
Weihnachtliches Shopping in der Burger Innenstadt: Am dritten Adventswochenende organisieren Händler und die Stadt ein Adventsshopping mit mehreren Weihnachtsstationen.
Burg/Genthin/Gommern/Parey/Biederitz/Möckern/Möser/Jerichow - Das zweite Adventswochenende steht vor der Tür und damit auch allerhand an Aktionen, Märkten und natürlich Glühwein. Aber auch der Weihnachtsmann wird auch schon unterwegs sein. Wo man ihn treffen kann und was sonst noch so geboten wird im Jerichower Land: