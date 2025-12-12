Mehr als nur ein Anstrich 94.000 Euro sollen das Sportlerheim in Ihleburg wieder glänzen lassen
Jetzt wird nochmal rangeklotzt am Vereinsheim des SV Ihleburg-Parchau. Man ist nach vielen Jahren fast auf der Zielgeraden. Was noch zu tun ist und welche Altlasten unbedingt verschwinden sollen.
12.12.2025, 11:15
Ihleburg/Parchau. - Der SV 1960 Ihleburg/Parchau hat Geschichte. 65 Jahre ist er dieses Jahr geworden. Damit der Verein aber weiterhin jung und knackig daherkommt, muss was am Vereinsheim gemacht werden. Das kostet - nicht nur Arbeit.