  4. Mehr als nur ein Anstrich: 94.000 Euro sollen das Sportlerheim in Ihleburg wieder glänzen lassen

Jetzt wird nochmal rangeklotzt am Vereinsheim des SV Ihleburg-Parchau. Man ist nach vielen Jahren fast auf der Zielgeraden. Was noch zu tun ist und welche Altlasten unbedingt verschwinden sollen.

Von Henning Paul 12.12.2025, 11:15
Das Vereinsheim der SV Ihleburg-Parchen wird derzeit saniert. Dach und Fassade stehen als nächstes an.
Ihleburg/Parchau. - Der SV 1960 Ihleburg/Parchau hat Geschichte. 65 Jahre ist er dieses Jahr geworden. Damit der Verein aber weiterhin jung und knackig daherkommt, muss was am Vereinsheim gemacht werden. Das kostet - nicht nur Arbeit.