Jetzt wird nochmal rangeklotzt am Vereinsheim des SV Ihleburg-Parchau. Man ist nach vielen Jahren fast auf der Zielgeraden. Was noch zu tun ist und welche Altlasten unbedingt verschwinden sollen.

94.000 Euro sollen das Sportlerheim in Ihleburg wieder glänzen lassen

Mehr als nur ein Anstrich

Das Vereinsheim der SV Ihleburg-Parchen wird derzeit saniert. Dach und Fassade stehen als nächstes an.

Ihleburg/Parchau. - Der SV 1960 Ihleburg/Parchau hat Geschichte. 65 Jahre ist er dieses Jahr geworden. Damit der Verein aber weiterhin jung und knackig daherkommt, muss was am Vereinsheim gemacht werden. Das kostet - nicht nur Arbeit.