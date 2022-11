Dramatische Situation an Blankenburger Schule: Eltern schlagen Alarm

Ihnen reicht’s. Die Elternvertreter der Europa- und Ganztagssekundarschule „August Bebel“ in Blankenburg haben die Landesregierung aufgefordert, endlich etwas gegen den Lehrermangel zu tun. Die Situation sei dramatisch und nicht mehr hinnehmbar.

Eine Schülerin der Blankenburger Europa- und Ganztagssekundarschule „August Bebel“ schildert vor der Video-Kamera ihren von Unterrichtsausfällen geprägten Schulalltag. Elternvertreter und eine breite Front an Unterstützern haben die Landesregierung zum schnellen Handeln aufgefordert.

Blankenburg - Mit ihrem Hilferuf haben sich die Elternvertreter der Blankenburger Sekundarschule an Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und Bildungsministerin Eva Feußner (beide CDU) gewandt. In dem Offenen Brief schildern sie die sich immer weiter verschärfenden Probleme.