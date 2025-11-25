weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizei ermittelt in Blankenburg: Dreister Diebstahl im Harz: Parkscheinautomat am Regenstein spurlos verschwunden - ist er der Täter?

Dreister geht es fast nicht: Bislang Unbekannte haben vom Besucherparkplatz in Blankenburg (Harz) einen fest verbauten Parkscheinautomaten und die Münzbox einer Toilettenanlage entwendet. Die Polizei hat eine brandheiße Spur.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 25.11.2025, 15:34
Unbekannte haben vom Parkplatz unweit der Burg Regenstein in Blankenburg (Harz) einen kompletten Parkscheinautomaten entwendet.
Unbekannte haben vom Parkplatz unweit der Burg Regenstein in Blankenburg (Harz) einen kompletten Parkscheinautomaten entwendet. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild

Blankenburg. - Ohne Auto dürfte bei dieser Tat nichts gelaufen sein: Unbekannte haben am Sonntagabend (23. November) auf einem Parkplatz in Blankenburg (Harz) mit brachialer Gewalt einen kompletten Parkschein- sowie den Münzautomaten einer Toilettenanlage gestohlen.