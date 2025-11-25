Dreister geht es fast nicht: Bislang Unbekannte haben vom Besucherparkplatz in Blankenburg (Harz) einen fest verbauten Parkscheinautomaten und die Münzbox einer Toilettenanlage entwendet. Die Polizei hat eine brandheiße Spur.

Dreister Diebstahl im Harz: Parkscheinautomat am Regenstein spurlos verschwunden - ist er der Täter?

Blankenburg. - Ohne Auto dürfte bei dieser Tat nichts gelaufen sein: Unbekannte haben am Sonntagabend (23. November) auf einem Parkplatz in Blankenburg (Harz) mit brachialer Gewalt einen kompletten Parkschein- sowie den Münzautomaten einer Toilettenanlage gestohlen.