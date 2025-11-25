Ein Polizeihubschrauber hat am Dienstag im Harzkreis für Aufsehen gesorgt. Aus einer geplanten Verkehrsschau wurde ein spektakulärer Einsatz nach einem Einbruch in Wernigerode. Was passiert ist.

Ein Polizeihubschrauber, der am Dienstagvormittag (25. November) über den Harzkreis geflogen ist, hat vielerorts für Irritationen und Rätselraten gesorgt.

Harzkreis/Wernigerode. - Schon wieder eine Bombendrohung? Gab es einen Überfall? Wird schon wieder ein verschwundener Senior gesucht? Fragen, die sich am Dienstagvormittag (25. November) zahlreiche Einwohner im Harzkreis gestellt haben. Die Verunsicherung sei sogar in mehrere Anrufe im Polizeirevier Harz gemündet, wie Polizeisprecherin Elisabeth Weber auf Nachfrage gegenüber der Redaktion erklärt. Eigentlich sei der Flug eine Routineaktion gewesen, die dann aber in einen spektakulären Einsatz gemündet sei.