23 Bürgerprojekte aus Stendal standen zur Auswahl. Nun wurde verkündigt, welche neun eine Förderung von insgesamt 30.000 erhalten und umgesetzt werden.

Von Leon Zeitz Aktualisiert: 25.11.2025, 15:38
Der Geldtopf für die Bürgerprojekte aus Stendal ist mit 30.000 Euro gefüllt.
Stendal - Es ist entschieden. 23 Bürgerprojekte standen zur Auswahl. Zwölf waren nach einer Umfrage ins Finale gerückt. Nun hat Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) die neun Projekte verkündet, die mit insgesamt 30.000 Euro gefördert werden.