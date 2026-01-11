Bei einem Einsatz ist am Samstag, 10. Januar, in Blankenburg ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer wollte eine Einsatzstelle umfahren – die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Das Foto zeigt die Fahrspuren des Autofahrers, der beim Versuch, die Einsatzstelle in der Michaelsteiner Straße in Blankenburg zu umfahren, einen Feuerwehrmann angefahren und verletzt hat und anschließend laut Polizei Unfallflucht beging.

Blankenburg. - Am Rande eines Einsatzes von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ist es am Samstag, 10. Januar, in Blankenburg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kamerad der Feuerwehr verletzt wurde. Die Polizei hat nach dem Vorfall nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.