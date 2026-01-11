Der Schülerverkehr soll am Montagmorgen wieder planmäßig stattfinden, teilt der Landkreis mit

Tief „Elli“ hatte am Freitag, 9. Januar, zu einer Einstellung des Schülerverkehrs in der Börde geführt.

Haldensleben/tf - Der Schülerverkehr im Landkreis Börde soll am Montag, 12. Januar, trotz der vorhergesagten Witterungslage planmäßig stattfinden. Das teilt der Landkreis Börde in einer Pressemitteilung mit.

Demnach könne die Beförderung der Schüler nach aktuellen Einschätzungen gewährleistet werden. Witterungsbedingt könne es jedoch zu Verzögerungen im Fahrtverlauf kommen.

Wegen Tief „Elli“: Schulbusverkehr am Freitag eingestellt

Am Freitag, 9. Januar, war der Schulbusverkehr wegen des vorhergesagten Schneesturms durch Tief „Elli“ im gesamten Landkreis eingestellt worden. Etliche Schulen blieben daraufhin geschlossen und wechselten zu Distanzunterricht.

Laut Landkreis könne es trotz der allgemeinen Wiederaufnahme des Schülerverkehrs stellenweise zu Ausfällen kommen. Sollte etwa an den Abhol- oder Ankunftsorten aufgrund der Schneelage ein gefahrloser Transfer für die Schüler nicht möglich sein, entscheide das Fahrpersonal vor Ort über die Weiterfahrt. Beförderungen könnten in diesen Einzelfällen aus Sicherheitsgründen durch die Fahrer abgelehnt werden.