  4. Weihnachtsbäume brennen: Lodernde Flammen in winterlicher Atmosphäre ziehen Hunderte Besucher nach Stendal

Wohin mit dem Baum nach dem Fest? Die freiwilligen Feuerwehren Stendal, Borstel, Wahrburg und Heeren haben sie in einem Traditionsfeuer verbrannt. Warum Veranstaltungen so beliebt sind.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 11.01.2026, 16:13
Rund 400 Besucher kamen trotz Schnee und Kälte zum Weihnachtsbaumverbrennen der Freiwilligen Feuerwehr Stendal.
Rund 400 Besucher kamen trotz Schnee und Kälte zum Weihnachtsbaumverbrennen der Freiwilligen Feuerwehr Stendal. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal, Borstel, Wahrburg, Heeren - Lichterloh brannten die Weihnachtsbäume am Sonnabend bei mehreren Feuerwehren im Stendaler Stadtgebiet. Die Ehrenamtlichen und ihre Gäste kamen trotz eisiger Kälte zum Traditionsfeuer in Stendal, Borstel, Wahrburg und Heeren zusammen.