Wohin mit dem Baum nach dem Fest? Die freiwilligen Feuerwehren Stendal, Borstel, Wahrburg und Heeren haben sie in einem Traditionsfeuer verbrannt. Warum Veranstaltungen so beliebt sind.

Rund 400 Besucher kamen trotz Schnee und Kälte zum Weihnachtsbaumverbrennen der Freiwilligen Feuerwehr Stendal.

Stendal, Borstel, Wahrburg, Heeren - Lichterloh brannten die Weihnachtsbäume am Sonnabend bei mehreren Feuerwehren im Stendaler Stadtgebiet. Die Ehrenamtlichen und ihre Gäste kamen trotz eisiger Kälte zum Traditionsfeuer in Stendal, Borstel, Wahrburg und Heeren zusammen.