Weihnachtsbäume brennen Lodernde Flammen in winterlicher Atmosphäre ziehen Hunderte Besucher nach Stendal
Wohin mit dem Baum nach dem Fest? Die freiwilligen Feuerwehren Stendal, Borstel, Wahrburg und Heeren haben sie in einem Traditionsfeuer verbrannt. Warum Veranstaltungen so beliebt sind.
Aktualisiert: 11.01.2026, 16:13
Stendal, Borstel, Wahrburg, Heeren - Lichterloh brannten die Weihnachtsbäume am Sonnabend bei mehreren Feuerwehren im Stendaler Stadtgebiet. Die Ehrenamtlichen und ihre Gäste kamen trotz eisiger Kälte zum Traditionsfeuer in Stendal, Borstel, Wahrburg und Heeren zusammen.