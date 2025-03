Blankenburg. - Die Feuerwehr will zu einem Einsatz ausrücken - wird aber daran gehindert. Nicht durch äußere Umstände, Wetter, technische Defekte oder ähnliches - sondern durch drei Männer. So geschehen in der Nacht zum Sonnabend, 8. März, in Blankenburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.