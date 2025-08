Die Grundschule Osterwieck wird im neuen Unterrichtsjahr so viele Kinder in ihrem Gemäuer haben wie lange nicht.

Osterwieck. - Die 203 Mädchen und Jungen sind für Rektorin Kristin Birla-Denecke die größte Schülerzahl, seit sie im Jahr 2011 die Leitung der Osterwiecker Grundschule Sonnenklee übernommen hat. „Das wird ein schwieriges Jahr, aber wir bekommen das hin“, ist sie zuversichtlich.

Die große Schülerzahl ist in der Schließung der Grundschule Bühne begründet. Diese hat die Mindestzahl von 60 Kindern für eine eigenständige Grundschule knapp unterschritten, eine Übergangslösung für Bühne als Außenstelle scheiterte am Lehrermangel.

Im neuen Schuljahr werden also alle Grundschüler aus Osterwieck, Berßel, Rhoden Schauen sowie Bühne, Lüttgenrode und Wülperode mit ihren Ortsteilen in der Ilsestadt unterrichtet. Die Lehrerschaft wird durch eine Kollegin, die vorher in Bühne tätig war, verstärkt.

Die auswärtigen Kinder fahren per Bus zur Schule. Früher war das ein Bus, der die Berßeler und Schauener beförderte. Jetzt sind es morgens insgesamt vier Busse, die in der Rudolf-Breitscheid-Allee halten. „Die Harzer Verkehrsbetriebe haben es gut hinbekommen, dass die Busse relativ zeitgleich ankommen“, schätzt Kristin Birla-Denecke ein. Ungeachtet dessen bedeute die neue Situation größeren Aufwand, um die Kinder dort abzuholen und sicher in den Sonnenklee zu geleiten. Darüber werde man sich kommende Woche im Kollegium abstimmen.

Was die Sicherheit betrifft, ist morgens ein noch höheres Aufkommen an Elterntaxis zu erwarten als bisher. Die Rektorin appelliert an die Eltern, mit ihren Autos nicht in die momentane Sackgasse bis vor die Schulgebäude zu fahren, sondern ihre Kinder außerhalb des Sonnenklees aussteigen zu lassen. „Wir werden das auch in den Elternversammlungen thematisieren.“ Und sie wird vor Unterrichtsstart noch mit den Regionalbeamten der Polizei sprechen, damit diese in den ersten Tagen vor Ort Präsenz zeigen.

Die 203 Schüler werden in acht Klassen lernen. Unterrichtsräume stehen ausreichend zur Verfügung. Eher knapp ist der Platz fürs Spielen in den großen Pausen auf dem Schulhof. Doch auch dafür gibt es Lösungen, wie Kristin Birla-Denecke erläutert.

In den großen Pausen werden gewöhnlich Frühstück beziehungsweise Mittagessen eingenommen. Deshalb werden quasi zwei Gruppen gebildet. Eine isst, die andere geht raus; zur Pausenmitte wird gewechselt.

Zusätzlich zum Pausenhof vor dem alten Schulgebäude soll zumindest zeitweise auch der Hortspielplatz mit genutzt werden. Was auf ein seit der Straßensanierung des Sonnenklees im Jahr 2008 zig Mal angegangenes, aber ebenso oft ungelöstes Problem abzielt: Der Osterwiecker Grundschulstandort verfügt über zwei Gebäude mit Fahrzeugverkehr dazwischen und damit nicht über einen abgeschlossenen Schulhof.

Noch vor dem Unterrichtsstart steht am 9. August die Einschulung an. Für 42 Mädchen und Jungen beginnt dann die Schulzeit. Die beiden ersten Klassen werden in zwei Einschulungsfeiern begrüßt. Diese beginnen um 9.30 und 11 Uhr jeweils in der Aula des Fallstein-Gymnasiums. Von dort gehen die Abc-Schützen dann mit ihren Familienangehörigen in den Sonnenklee zur Grundschule.

Beim Um- und Ausbau des Grundschulstandorts vor 25 Jahren hatten die Stadtväter auf eine Aula verzichtet. Immerhin soll noch in dieser zweiten Jahreshälfte der Ausbau des für eine Aula vorgesehenen alten Saals hinterm Rathaus beginnen. Vorerst aber nur mit einem ersten Bauabschnitt.