Die Sanierungsarbeiten am Waldring in Haldensleben gehen weiter, jetzt auf der anderen Seite. Der Verkehr bleibt eingeschränkt.

Straßenarbeiten in Haldensleben

Auf dem Waldring läuft jetzt alles andersherum. Die Baustelle, die hier seit Anfang des Jahres Stück für Stück weiterrückt, wechselt die Straßenseite.

Ab Montag wird demnach mit dem Ausbau der Nebenanlagen auf der südlichen Seite begonnen. An dieser Straßenseite liegt auch die Grundschule „Erich Kästner“. Die Arbeiten werden wieder in mehreren Teilabschnitten hintereinander durchgeführt. Auf Höhe der jeweiligen Abschnitte bleibt der Waldring weiterhin teilseitig gesperrt.

Der Verkehr wird wie gehabt durch eine Ampel geregelt und wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Der erste Teilabschnitt für die Bauarbeiten befindet sich zwischen der Zufahrt zum Rolli-Bad und der Grundschule.

Laut Stadtverwaltung wird die eingerichtete Vollsperrung der Zufahrt des Waldringes gegenüber dem Rolli-Bad teilweise wieder aufgehoben. Die Ausfahrt in Richtung Kreisel ist wieder möglich, so dass auch die Busse der Stadtlinie die Haltestellen im Wohngebiet anfahren können – aber ausschließlich in Richtung ZOB.