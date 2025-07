Das Feuerwerk, das am Montagabend (30. Juni) in Blankenburg entzündet worden ist, hätte - trotz korrekter Anmeldung - nicht stattfinden dürfen.

Blankenburg. - Wenn der 70. Geburtstag ansteht, darf man es auch mal richtig krachen lassen. Das haben sich zumindest die Gäste eines solchen Jubiläums gedacht, das am Montagabend, 30. Juni, am Großvaterweg nahe der Teufelsmauer in Blankenburg über die Bühne gegangen ist. Am Ende ist ihnen allerdings das Lachen vergangen.