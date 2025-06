Neues Sportangebot in Blankenburg Frauenfußballteam des VfB '67 setzt auf Gemeinschaft und Spaß für Frauen jeden Alters

Mit Spaß, Freude an Gemeinschaft und einem innovativen Konzept hat sich beim VfB '67 Blankenburg ein Frauenfußballteam neu gegründet. Was diese Truppe so besonders macht.