Die Hörmeisterei wächst weiter. Inhaber David Weist hat sein Team in Blankenburg und Gernrode erneut verstärkt.

Für besseres Hören: Junges Unternehmen in Blankenburg baut Service weiter aus

Blankenburg/Gernrode. - Zuwachs in der Hörmeisterei von David Weist. Der Hörakustikmeister, der neben seinem Studio im Blankenburger Regensteincenter auch eine Filiale in Gernrode betreibt, geht den nächsten Schritt in seinem jungen Unternehmen.

Vor wenigen Tagen hat David Weist mit Petra Litwin eine neue erfahrene Mitarbeiterin willkommen geheißen. „Als Hörakustikmeisterin bringt Petra Litwin langjährige Erfahrung und umfangreiches Fachwissen mit in das Unternehmen“, freut sich David Weist.

Der 33-Jährige setzt damit nicht nur seinen Wachstumskurs fort: „Meine Mission ist es, den bestmöglichen Service für Menschen mit Hörproblemen zu bieten. Mit Petra Litwin haben wir eine Kollegin gewonnen, die sowohl fachlich als auch menschlich perfekt in unser Team passt. Ihre Erfahrung und ihr Engagement sind eine große Bereicherung“, betont David Weist, der gerade einmal vor zwei Jahren in die Selbstständigkeit gestartet war.

Damals hatte der Thalenser sein Studio in der Blankenburger Karl-Zerbst-Straße eröffnet. Dann kam das Fachgeschäft mit Werkstatt in Gernrode hinzu.

Petra Litwin freut sich auf ihre neue Aufgabe, wie sie sagt: „Ich freue mich, Teil eines so engagierten Teams zu sein“, sagt die Wernigeröderin.

Das freut besonders ihren Chef, der sich mit seiner Hörmeisterei binnen kurzer Zeit zu einer festen Adresse für Hörakustik in der Region etabliert habe, wie er sagt. Sein Team besteht aktuell aus drei Hörakustikmeistern, einer Gesellin, einer Kundenberaterin und einem Auszubildenden. Dabei werde großer Wert darauf gelegt, dass die Kunden nicht nur kompetent beraten, sondern auch umfassend betreut werden.

„Mit der Verstärkung durch Petra Litwin bauen wir unsere Kompetenz weiter aus und bleiben eine wichtige Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach individuellen und modernen Hörlösungen sind“, erläutert David Weist.