Aufwendige Reparatur-arbeiten Gas-Ofen in Glasmanufaktur Derenburg kaputt: Welche Auswirkung das auf das Ausflugsziel im Harz hat

Mehrere Tage lang war einer der Studioöfen der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg nicht in Betrieb. Deshalb laufen jetzt aufwendige Reparatur-Arbeiten in der beliebten Touristenattraktion.