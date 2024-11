Die Glasmanufaktur „Harzkristall“ bei Derenburg verwandelt ihr Außengelände wieder in ein weihnachtliches Lichtermeer. An zwei Tagen erwarten Besucher besondere Aktionen.

Derenburg. - Weihnachtlich geht es in der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg eigentlich das ganze Jahr über zu: in der Weihnachtswelt. Pünktlich vor dem ersten Advent wird nun auch das Außengelände mit tausenden funkelnden Lichtern in festlichem Glanz erstrahlen.