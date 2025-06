In der Einheitsgemeinde Möser will das Rote Kreuz die Jugendeinrichtungen sichtbarer werden lassen, um bei der Zielgruppe mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Eine Umfrage zeigt, dass das Interesse unter den jugendlichen der gemeinde groß ist.

Möser. - Das Deutsche Rote Kreuz will weiterhin die Jugendclubs in der Gemeinde Möser betreiben. Doch diese für die Jugend in der Gemeinde stärker ins Bewusstsein gerückt und attraktiver werden. Eine Befragung zeigt großes Interesse unter den Jugendlichen. Eine Zusammenarbeit mit der Sekundarschule fehlt bislang jedoch. Wie geht es dort nun trotzdem weiter?