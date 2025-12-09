Der Stellwerksbrand bei Gerwisch wirbelt zwischen Burg und Magdeburg nach wie vor den Fahrplan durcheinander. Jetzt steht fest, wann der Schienenersatzverkehr in Biederitz wegfallen soll.

Achtung Bahnfahrer: Schienenersatzverkehr der Regionalbahn 40 zwischen Burg und Magdeburg fällt weg

Die Regionalbahn 40 von Magdeburg nach Burg endet derzeit in Biederitz. Der Stellwerksbrand bei Gerwisch wirbelt den Fahrplan noch durcheinander.

Burg/Genthin - Der Stellwerksbrand bei Gerwisch liegt Monate zurück, hat aber erheblichen Einfluss auf den Fahrplan. Zwischen Magdeburg und Burg besteht für die Regionalbahn 40 ein Schienenersatzverkehr. Noch.