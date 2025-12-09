weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Nach Stellwerkbrand bei Gerwisch: Achtung Bahnfahrer: Schienenersatzverkehr der Regionalbahn 40 zwischen Burg und Magdeburg fällt weg

Nach Stellwerkbrand bei Gerwisch Achtung Bahnfahrer: Schienenersatzverkehr der Regionalbahn 40 zwischen Burg und Magdeburg fällt weg

Der Stellwerksbrand bei Gerwisch wirbelt zwischen Burg und Magdeburg nach wie vor den Fahrplan durcheinander. Jetzt steht fest, wann der Schienenersatzverkehr in Biederitz wegfallen soll.

Von Marco Papritz 09.12.2025, 06:04
Die Regionalbahn 40 von Magdeburg nach Burg endet derzeit in Biederitz. Der Stellwerksbrand bei Gerwisch wirbelt den Fahrplan noch durcheinander.
Die Regionalbahn 40 von Magdeburg nach Burg endet derzeit in Biederitz. Der Stellwerksbrand bei Gerwisch wirbelt den Fahrplan noch durcheinander. Foto: Marco Papritz

Burg/Genthin - Der Stellwerksbrand bei Gerwisch liegt Monate zurück, hat aber erheblichen Einfluss auf den Fahrplan. Zwischen Magdeburg und Burg besteht für die Regionalbahn 40 ein Schienenersatzverkehr. Noch.