Nach Stellwerkbrand bei Gerwisch Achtung Bahnfahrer: Schienenersatzverkehr der Regionalbahn 40 zwischen Burg und Magdeburg fällt weg
Der Stellwerksbrand bei Gerwisch wirbelt zwischen Burg und Magdeburg nach wie vor den Fahrplan durcheinander. Jetzt steht fest, wann der Schienenersatzverkehr in Biederitz wegfallen soll.
09.12.2025, 06:04
Burg/Genthin - Der Stellwerksbrand bei Gerwisch liegt Monate zurück, hat aber erheblichen Einfluss auf den Fahrplan. Zwischen Magdeburg und Burg besteht für die Regionalbahn 40 ein Schienenersatzverkehr. Noch.