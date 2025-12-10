Neuer Fahrplan für 2026 Strecke Magdeburg - Burg - Genthin: Ab Sonntag gelten neue Zeiten beim Regionalexpress 1 und 13

Der neue Fahrplan für die Schiene greift ab dem 14. Dezember 2025. Dann gibt es Veränderungen beim Regionalexpress 1 und der Regionalbahn 40 zwischen Magdeburg, Burg und Genthin sowie beim Regionalexpress 13 in Gommern.