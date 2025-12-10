Neuer Fahrplan für 2026 Strecke Magdeburg - Burg - Genthin: Ab Sonntag gelten neue Zeiten beim Regionalexpress 1 und 13
Der neue Fahrplan für die Schiene greift ab dem 14. Dezember 2025. Dann gibt es Veränderungen beim Regionalexpress 1 und der Regionalbahn 40 zwischen Magdeburg, Burg und Genthin sowie beim Regionalexpress 13 in Gommern.
10.12.2025, 06:32
Genthin/Burg - Ab dem 14. Dezember 2025 gilt ein neuer Fahrplan für den Schienenverkehr. Der betrifft auch Tausende Fahrgäste im Jerichower Land, die beispielsweise in Burg, Genthin, Gommern und Biederitz in einen Zug steigen.