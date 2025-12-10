weather regenschauer
Neuer Fahrplan für 2026 Strecke Magdeburg - Burg - Genthin: Ab Sonntag gelten neue Zeiten beim Regionalexpress 1 und 13

Der neue Fahrplan für die Schiene greift ab dem 14. Dezember 2025. Dann gibt es Veränderungen beim Regionalexpress 1 und der Regionalbahn 40 zwischen Magdeburg, Burg und Genthin sowie beim Regionalexpress 13 in Gommern.

Von Marco Papritz 10.12.2025, 06:32
Deutlich weniger Fahrgäste im Jerichower Land nutzen derzeit den Regionalexpress 1. Grund dafür sind Einschränkungen aufgrund eines Stellwerksbrandes. Foto: Marco Papritz

Genthin/Burg - Ab dem 14. Dezember 2025 gilt ein neuer Fahrplan für den Schienenverkehr. Der betrifft auch Tausende Fahrgäste im Jerichower Land, die beispielsweise in Burg, Genthin, Gommern und Biederitz in einen Zug steigen.