Vor über einem Jahr musste Heinz Hoenig am Herzen notoperiert werden. Der 74-jährige Schauspieler kämpfte sich zurück ins Leben, trat zuletzt beim Schmiedefest in Gotha auf. Nun zeigte er sich beim 75. Jubiläum der Promikneipe "Zwick" in Hamburg.

"Was für ein Abend": Schauspielstar Heinz Hoenig zeigt sich in der Öffentlichkeit

Das "Zwick" in Hamburg feierte zuletzt seinen 75. Geburtstag. Mit dabei waren auch Heinz Hoenig und Ehefrau Annika.

Blankenburg/Gotha/Hamburg. – Schauspieler Heinz Hoenig macht weiterhin große gesundheitliche Fortschritte. Der 74-Jährige zeigte sich am Wochenende mit Ehefrau Annika beim 75. Jubiläum der Promikneipe "Zwick" in Hamburg.

Vor Ort traf Hoenig auf viele alte Bekannte. Darunter Schauspieler Claude-Oliver Rudolph, Komiker Otto Waalkes und TV-Legende Hugo Egon Balder. An seiner Seite immer dabei: Ehefrau Annika. Die 40-Jährige berichtete im Anschluss auf Instagram über die Feierlichkeiten: "Was für ein Abend".

Wie Heinz Hoenig einst 800 Mark im Casino verlor

Vor allem Claude-Oliver Rudolph freute sich, seinen alten Freund und Kollegen wiederzusehen. Gemeinsam waren er und Hoenig Teil des Kino-Welterfolgs "Das Boot" von 1981.

Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Rudolph: "Wir kennen uns seit 1979. Heinz wollte mir damals zeigen, wie man im Casino in Stockholm Geld gewinnt – und hat 800 Mark verloren. Der Beginn einer langen Freundschaft! Dass er heute hier ist, bedeutet uns allen sehr viel."

Heinz Hoenig besuchte auch das Lokal "Zur Ritze"

"Der Heinz freut sich riesig, seine alten Kollegen wiederzusehen. Heinz hat sich sehr gefreut, als die Einladung kam, da hat er gesagt, dass er sofort dabei ist", sagte Annika Hoenig.

Heinz Hoenig selbst soll vor der Party noch das Lokal "Zur Ritze" auf der Reeperbahn besucht haben. Für frühere Filmproduktionen stand Hoenig dort schon öfters vor der Kamera.

Heinz Hoenig mit Ehefrau Annika beim Schmiedefest "Gotha glüht"

Anfang Oktober ging es für Familie Hoenig von ihrer Heimat Blankenburg aus in das rund zwei Stunden entfernte Gotha (Thüringen). Dort schwangen Hein Hoenig und Ehefrau Annika bei "Gotha glüht" die Schmiedehämmer.

"Wir haben uns so gefreut, alte bekannte Gesichter wiederzusehen. Es war ein Stück weit wie nach Hause kommen", berichtet Annika in einer Instagram-Story ihren Fans.

Schauspieler Heinz Hoenig und Ehefrau Annika beim Schmiedefest "Gotha glüht" im thüringischen Gotha. Foto: Michael Reichel/dpa

"Wer hätte überhaupt gedacht, dass der Heinz mal wieder am Amboss steht und [...], als es dann so weit war, musste ich mir ein kleines Tränchen verdrücken", gibt die 40-Jährige zu. Für Heinz Hoenig, der gelernter Schmied ist, hat das jährliche Schmiedefestival eine symbolische Bedeutung.

Heinz Hoenig bekam zum 74. besonderes Geburtstagsgeschenk

Erst im September feierte der beliebte Schauspieler seinen 74. Geburtstag. Als Geschenk bekam er von Ehefrau Annika einen Hammer mit ihren Namen darauf. "Denn wir schmieden Zukunft", erklärte die Dreifachmutter die Bedeutung.

Denn lange Zeit war nicht klar, wie es mit Heinz Hoenig gesundheitlich weitergeht. Vor über einem Jahre musste er überraschend ins Krankenhaus gebracht und am Herzen notoperiert werden.

Eine Zeit im Koma und ein wochenlanger Aufenthalt im Krankenhaus folgten, bevor Hoenig wieder zurück in sein Zuhause im Harz kehren konnte.

Heinz Hoenig: Weitere Operationen geplant

Inzwischen scheint es Heinz Hoenig jedoch deutlich besser zu gehen. Neulich waren er und seine Frau sogar beim Emmy-Empfang in Berlin zu sehen.

Eine Sorge bleibt jedoch. Hoenig muss sich noch weiteren Operationen unterziehen. Bevor diese anstehen, muss er sich jedoch noch erholen.