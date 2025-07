Heinz Hoenig kämpfte ums Überleben. Nun ist er zurück auf dem roten Teppich. Bei einem Empfang in Berlin zeigte sich der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Berlin. - Schauspieler Heinz Hoenig (73) hat sich nach seiner schweren Krankheit erstmals wieder auf einer Veranstaltung gezeigt. Hoenig kam in einem schwarzen Anzug unter großem Medienrummel mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig zu einem Empfang in Berlin.

Heinz Hoenig ist zurück auf dem roten Teppich

Sichtlich erfreut begrüßte Hoenig viele Journalisten vor Ort. Auf die Frage einer Reporterin, woher er so viel Kraft nehme, sagte Hoenig mit leiser Stimme: „Ich hab meine Familie, die gibt mir so viel Kraft. Und ich hab sowieso Kraft.“ Der „Bild“-Zeitung hatte der Schauspieler erst kürzlich gesagt, er mache gute Fortschritte und er wolle wieder Filme machen.

Sowohl Heinz Hoenig als auch seine Frau Annika Kärsten-Hoenig erschienen festlich gekleidet im „Schlosshotel“ in Berlin und zeigten sich vertraut auf dem roten Teppich. Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen wagte sich der Schauspieler ohne Rollstuhl, lediglich gestützt von seiner Frau vor die Fotografen.

In ihrer Instagram-Story schwärmte Kärsten-Hoenig: „Was für ein Abend!“ In einem weiteren Fotobeitrag schrieb sie so voller Freude: „He is back!“ (auf deutsch: „Er ist zurück“).

Hoenig war vergangenes Jahr wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und hatte zeitweise im künstlichen Koma gelegen. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden. Sein Management startete eine Spendenkampagne, um die Krankenhaus- und Behandlungskosten zu finanzieren, da der Schauspieler keine Krankenversicherung habe.

Comeback in Berlin: Heinz Hoenig überrascht bei Emmy-Empfang

Hoenig spielte unter anderem im 80er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit und ist auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren bekannt („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“, „Der König von St. Pauli“). Anfang 2024 hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Der 73-Jährige wohnt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) im Harz.

Hoenig spielte unter anderem im 80er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit. Annette Riedl/dpa

In Berlin besuchte der Schauspieler nun einen Empfang anlässlich einer Halbfinal-Jury-Sitzung für die Internationalen Emmys. Das Event ist Teil des Auswahlverfahrens für die weltweit renommierten Auszeichnungen. Laut Angaben seiner Frau war es der erste öffentliche Auftritt nach der schwierigen Zeit im vergangenen Jahr.