Blankenburgs Wohnungsgenossenschaft wagt sich nach der Sanierung einer Villa an ein Neubauprojekt. Die DDR-Platten im Regenstein sollen aber weiterhin Priorität haben.

Historische Villa in Blankenburg bekommt Zuwachs

Die Villa am Schieferberg 5 wird aktuell im Auftrag der Blankenburger Wohnungsgenossenschaft saniert. Dort entstehen sieben moderne Wohnungen.

Blankenburg - In Blankenburg investiert die Wohnungsgenossonschaft Millionenbeträge in neuen Wohnraum. Für die von Tiefbauarbeiten geplagten Mieter im DDR-Plattenbauviertel Regenstein ist bald ein Ende von Dreck und Lärm in Sicht.