Tierquälerei im Harz Nach dramatischer Rettung in Wernigerode: Was wird mit den Welpen aus dem Hunde-Knast?

Eingepfercht in enge Käfige fanden Tierschützer und Polizei 17 junge Hunde in einer Gartenanlage in Wernigerode (Harz). Aktuell laufen die polizeilichen Ermittlungen gegen die Züchterin. Doch der Fall ist kompliziert.