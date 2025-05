Lordi und Lord of the Lost treten im Juni in derHansestadt Gardelegen beim Metal Frenzy Open Air Festival auf. Und es gibt weitere bekannte Bands der Heavy Metal und Rock Szene, die ihr Kommen zugesagt haben.

Metal Frenzy in Gardelegen mit Lordi, Lord of the Lost und...

Gardelegen. - Hoher Besuch wird in Gardelegen vom 11. bis 16. Juni 2025 erwartet. Bei der elften Auflage des Metal Frenzy treten mit Lordi und Lord of the Lost gleich zwei Bands auf, die nicht nur vom Namen her zum Adel in ihrem Musik-Genre zählen. Und damit nicht genug, auch Die Apokalyptischen Reiter und Destruction gehören zu den Headlinern des Festivals.

Sind viele Bands der Rock- und Metal-Szene wohl nur innerhalb derselben bekannt, so haben es Lordi und Lord of the Lost durch ihre Teilnahmen am Eurovision Song Contest doch geschafft, sich bei einem breiterem Publikum einen Namen zu machen. Die Finnen von Lordi gewannen 2006 den Wettbewerb sogar. Lord of the Lost waren da weniger erfolgreich. Sie wurden 2023 Letzte, was aber auch daran gelegen haben könnte, dass sie für Deutschland antraten – was in diesem Wettbewerb ja schon für andere Bands zum Handicap wurde. Zudem wurden Lord of the Lost schon geadelt, indem sie als Vorgruppe für Iron Maiden auftreten durften.

Am Donnerstag, 12. Juni, wenn das Festival eröffnet wird, treten die Trash-Band Destruction und die Death Folk Band Die Apokalyptischen Reiter auf.

2.000 Besucher werden in Gardelegen erwartet

Um die 2.000 Gäste werden dann am Wochenende erwartet. Dabei rechnen die Organisatoren damit, dass es – wie jedes Jahr – wieder mehr Besucher sein werden als im Vorjahr. Denn das Metal Frenzy begeistert in jedem Jahr mehr Menschen. Viele, die einmal da waren, kommen immer wieder. „Wir haben eine sehr hohe Wiederkäuferquote bei den Tickets“, weiß Jörg Janikulla aus Erfahrung.

Und ein bisschen Platz nach oben ist auch immer noch, auch auf der Wiese neben dem Erlebnisbad in Zienau, so die Organisatoren. Das Bad wird auch in diesem Jahr wieder eine Rolle spielen, denn das Metal Frenzy wird auch als „Dein Festival mit Freibad“ verkauft. Wie Ilka Marten, Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt, bestätigt, gibt es auch 2025 wieder das Freibad-Festival-Ticket.

Janikulla sagt denn auch, auf den organisatorischen Aufwand für so ein Festival hin angesprochen, bei dem es viele gesetzliche Regelungen umzusetzen gilt: „Es gibt immer viel zu beachten. Aber die Stadt Gardelegen und alle Beteiligten hier tragen das voll mit. Uns werden keine Steine in den Weg gelegt.“

Tickets für das Metal Frenzy sind jetzt erhältlich

Das Schwierigste sei für die Planung immer, dass traditionell viele Ticketkäufer erst recht spät zuschlagen. Aber schon jetzt ist klar, dass das Metal Frenzy auch 2025 wieder gut angenommen wird. Kein Wunder, bei dem Komplett-Paket. Denn direkt auf dem Gelände kann auch gecampt werden. „Der Platz ist immer restlos voll“, freut sich Janikulla. Zur Not würden dann Ausweichmöglichkeiten gesucht. Auch das macht so ein Festival aus – man ist pragmatisch.

Stabile Preise für das Bier beim Metal Frenzy

Für die Verpflegung wird ebenfalls wieder gesorgt. Einkaufsmöglichkeiten gibt es ganz in der Nähe. Und: „Wir haben wunderbare Essensstände für jeden. Sowohl für Veganer als auch für den, der sagt, er isst nur Fleisch“, so die Organisatoren schmunzelnd. Frühstück auf dem Campingplatz ist ebenfalls zum kleinen Preis zu haben. Und – ganz wichtig bei einem Rock/Metal-Festival: Die Bierpreise wurden seit Jahren nicht erhöht, und das soll auch 2025 so bleiben.

Wer Karten für das Festival kaufen will, erhält diese über www.mfoa.tickettoaster.de und natürlich auch bei der Volksstimme online unter www.biberticket.de oder zu den Öffnungszeiten im Medien-Punkt der Volksstimme, direkt in Gardelegen am Rathausplatz 4.